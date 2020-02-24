Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

Политика Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии в ходе встречи в Женеве.

Гаджеты Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Экономика Украина увеличила экспорт зерновых Украина нарастила экспорт зерновых в страны Европы, Африки и Азии, 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Здоровье ВОЗ предоставила Йемену второй для всей страны маммограф Йеменской больнице в Аль-Джумхори предоставила маммограф для более эффективного обнаружения рака молочной железы на ранней стадии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 23 февраля об этом сообщила пресс-служба организации.

Здоровье Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.