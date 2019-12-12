В среду, 11 декабря, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии. Вчера стали известны итоги двухдневного заседания ФРС, на котором регулятор сохранил процентную ставку в прежнем диапазоне 1,5%-1,75%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Индексы США практически не отреагировали на итоги заседания ФРС

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