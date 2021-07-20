По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% - до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,58%, до 4258,73 пункта.
На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.
Зимний "дворец для Путина": в резиденции "Ачипсе" нашлись рояль как у царя и урны по 76 тысяч рублей Сейчас строительство уже подходит к концу, и обнаружившие его журналисты издания "МБХ Медиа" оценивают его общую стоимость примерно в 97,7 миллиарда рублей по рыночным расценкам.