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Европейские рынки акций торгуются в плюсе

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Индекс S&P 500 снизился на 68,67 пункта (1,59%) и оказался на отметке 4 258,49 пункта.
ТАСС
На этом фоне инвесторы делают ставку на защитные активы.
SIA.ru
По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% - до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,58%, до 4258,73 пункта.
РИА Новости
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