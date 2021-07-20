Возле резиденции Путина в «Ново-Огареве» журналисты нашли стройку ФСО на 100 млрд

Зимний "дворец для Путина": в резиденции "Ачипсе" нашлись рояль как у царя и урны по 76 тысяч рублей Сейчас строительство уже подходит к концу, и обнаружившие его журналисты издания "МБХ Медиа" оценивают его общую стоимость примерно в 97,7 миллиарда рублей по рыночным расценкам.