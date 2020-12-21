Новости о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании и реакции других стран обвалили европейские рынки акций. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 2,33 процента, а Stoxx Europe 50 - на 2,74 процента.

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