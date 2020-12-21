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Российская газета
Российская газета

Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса

ПРАЙМ
Утро.ru
Lenta.ru
Главный региональный
Новости о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании и реакции других стран обвалили европейские рынки акций. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 2,33 процента, а Stoxx Europe 50 - на 2,74 процента.В источнике
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Эхо Москвы

Европейские фондовые рынки завершили торги в красной зоне на фоне новостей о новом варианте коронавируса

Эхо Москвы17:11
Финмаркет

Фондовые индексы Европы снижаются на новостях об ухудшении эпидемиологической ситуации

Финмаркетвчера в 04:46
Московский Комсомолец

Рынки акций Европы упали из-за нового штамма коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:37
ПРАЙМ

Европейские биржи закрылись снижением на опасениях по коронавирусу

ПРАЙМвчера в 12:27
Lenta.ru

Мутировавший коронавирус обвалил рынок Европы

Lenta.ruвчера в 06:29
Российская газета

Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса

Российская газетавчера в 13:51
Саминвестор

Европейские фондовые рынки закрылись в «красной зоне»

Саминвесторвчера в 23:44

Песков назвал актуальным предложение Дерипаски об инициаторах введения санкций

Предложение бизнесмена Олега Дерипаски законодательно приравнять провоцирование антироссийских санкций к госизмене актуально и заслуживает внимания, но пока в Кремле конкретной позиции по этому вопросу еще не выработали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал актуальным предложение Дерипаски об инициаторах введения санкций
Интерфаксвчера в 05:21

Эпидемиолог из США оценил риски возникновения новых штаммов коронавируса

По мере распространения коронавируса существуют риски возникновения новых штаммов, однако пока нет доказательств того, что имеющиеся вакцины окажутся неэффективны против новой мутации вируса, обнаруженной в Великобритании.
Эпидемиолог из США оценил риски возникновения новых штаммов коронавируса
Lenta.ruвчера в 06:09

Путин включил губернатора Сахалина в новый состав Госсовета

Москва, 22 декабря 2020, 03:23 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вошёл в новый состав Госсовета, указ об утверждении которого 21 декабря подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM19:23

Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца

СанПиН запрещает реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок "с признаками бомбажа и микробиологической порчи", позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также не выпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления.
Российская газета18:55

СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку организаций, конечным потребителем продукции которых правительство США считает военных, под ограничения попал Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром".
Интерфакс16:02