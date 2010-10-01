Экономика
ФинмаркетЕвропейские рынки акций завершили торги в минусе
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,67% и составил 366,48 пункта.
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Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз
За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
ИА Красная Весна 05:57
Общество
В американском Техасе за сутки коронавирусом заразились рекордные 10 тысяч человек
Рекордно высокий уровень в 10 028 новых случаев в Техасе послужил еще одной тревожной новой мерой быстрого возрождения COVID-19 по всей стране и провала реакции страны.
ГЛАС.RU вчера в 04:06
Общество
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Политика
Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»
Тульская служба новостей вчера в 06:44
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Армия и оружие
Генерал США лишил Украину надежды на помощь НАТО в войне с РФ
Некоторые члены НАТО против давления на Москву, та же Германия и Турция, в случае конфронтации Украины и России, предпочтут не вмешиваться в конфликт, приводит мнение генерала издание "Известия".
Южный Федеральный вчера в 07:03
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Кино
Создатели «Мстителей» рассказали, какого супергероя не хватало в фильме
ГЛАС.RU вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Происшествия
Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула
Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.
Взгляд.ру 05:52
Политика
В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках
Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
RT на русском 05:34
Экономика
Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака
К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24