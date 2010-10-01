Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Армия и оружие В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник. 5,1K

Общество Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году. 1,3K

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 122

Общество Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса Мир находится в начале глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая, скорее всего, усилится перед тем, как ослабеет. 145

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 74

Политика В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов Ранее РБК со ссылкой на копию письма сообщал, что замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минтранс и Росавиацию предложение о возобновлении на первом этапе авиасообщения с 13 странами, в том числе девятью странами Европы.

Кино Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.

Наука В Ливерпульском университете создали робота-химика Как сообщают ученые, робот-химик уже совершил первое открытие — в течение восьми дней он провел 688 опытов и создал полимерный фотокатализатор, который действует в шесть раз быстрее, чем уже существующие.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 257

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 59

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля. 1

Футбол «Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ Сегодня, 9 июля в Казани пройдет матч 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который стартует в 20.30 мск.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения Популярная телевизионная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева на просторах персонального микроблога трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужа – рэпера Элджей. 1

Политика США ввели санкции против китайских чиновников из-за Синьцзяна Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека, сообщается на сайте ведомства.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 343