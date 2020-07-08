Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Политика Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2» Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. 16

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ. 131

Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter. 140

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Недвижимость Раскрыт средний размер скидки на жилье в Москве Большинство застройщиков, работающих на территории Москвы, в июле 2020-го анонсируют скидки на жилье в среднем на уровне 1-2 процентов, говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). 12

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Здоровье Коронавирус в мире: главное на утро 9 июля С 9 июля власти региона ввели обязательное ношение масок в общественных местах, как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

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