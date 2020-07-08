Экономика

ФинмаркетФинмаркетЕвропейские рынки акций завершили торги в минусе

Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).
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Великобритания анонсировала новые меры стимулирования объемом до 38 млрд долларов

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Канцлер Казначейства представил план восстановления британской экономики на 30 миллиардов фунтов

BFM.ruвчера в 20:09

Великобритания представила пакет мер поддержки экономики на 30 млрд фунтов

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Европейские рынки акций завершили торги в минусе

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Рост фунта и скандинавских валют давит на доллар США

Profinance.ruвчера в 09:14

Великобритания делает ставку на рабочие места для молодежи

ИА Красная Весна07 июля в 19:05
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Политика

Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 03:24
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов сети RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и заявила, что Дмитрий Киселев к Russia Today никакого отношения не имеет.
Эхо Москвы вчера в 20:08
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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Общество

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
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Технологии

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
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Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
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Общество

ФСБ признала секретными данные в деле Ивана Сафронова

Напомним, что советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов арестован на два месяца.
Новые Известия 01:08
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
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Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
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Футбол

В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак»

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.
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Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
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Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
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Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности

Lenta.ru вчера в 19:31
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

Во время пожара в жилом доме Пензы погибли три человека

Вести.Ru 03:47
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Общество

Оперштаб поддержал поэтапный запуск международного авиасообщения в РФ

Идея восстановить международные воздушные рейсы в России в два этапа нашла поддержку в Оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» утонула в озере

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).
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«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Хоккейный клуб «Авангард» и швейцарский нападающий Свен Андригетто расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте омского клуба.
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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