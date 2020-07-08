Экономика
ФинмаркетЕвропейские рынки акций завершили торги в минусе
Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Политика
Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев
Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 03:24
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов сети RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и заявила, что Дмитрий Киселев к Russia Today никакого отношения не имеет.
Эхо Москвы вчера в 20:08
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Технологии
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
Общество
ФСБ признала секретными данные в деле Ивана Сафронова
Напомним, что советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов арестован на два месяца.
Новые Известия 01:08
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Футбол
В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак»
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Общество
Оперштаб поддержал поэтапный запуск международного авиасообщения в РФ
Идея восстановить международные воздушные рейсы в России в два этапа нашла поддержку в Оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса нового типа.
NewInform 04:22
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Хор» утонула в озере
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).
Газета.Ru 03:10
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон
Хоккейный клуб «Авангард» и швейцарский нападающий Свен Андригетто расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Чемпионат 04:12
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49