Правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд).

Политика Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 24

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов сети RT Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и заявила, что Дмитрий Киселев к Russia Today никакого отношения не имеет. 189

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 75

Технологии Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 80

Политика Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 3

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Футбол В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак» Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.

Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 2

Общество Оперштаб поддержал поэтапный запуск международного авиасообщения в РФ Идея восстановить международные воздушные рейсы в России в два этапа нашла поддержку в Оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Хор» утонула в озере Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).