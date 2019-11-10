Общество
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Автоновости дня 05:40
Футбол
«Ренн» одержал волевую победу над «Амьеном»
«Ренн» на своем поле оказался сильнее «Амьена» в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 10:55
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли восемь человек
Как минимум восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сулук (сирийская провинция Ракка), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Коммерсантъ 10:59
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Исследователи космического пространства из Италии, Франции и Англии сообщили, что Вселенная на самом деле имеет форму сферы.
Discover24 вчера в 05:21
Технологии
Роботов Mini Cheetah, играющих в футбол, показали на видео
Массачусетский технологический университет показал видео, где группа роботов Mini Cheetah делает зарядку и играет в футбол.
Профиль вчера в 11:59
Теннис
Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 10:49
Футбол
«Лацио» обыграл «Лечче» в матче с шестью голами
"Лацио" одержал победу над "Лечче" в игре 12-го тура Серии А. "Бело-голубые" (24 очка) занимают третье место в турнирной таблице, "желто-красные" (10 баллов) - шестнадцатые.
Soccer.ru 10:56
Политика
Израильский суд отказался отменять экстрадицию Буркова в США
Ранее News.ru писал, что суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США.
News.ru 07:03
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК вчера в 05:15
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Фигурное катание
Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае
Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Футбол
Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 10:05
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими
Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна 03:40
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей
В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 08 ноября в 06:48
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Гаджеты
Фонари на улицах РФ смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
В РФ уличные фонари получат возможность проводить зарядку гаджетов и раздавать сигнал Wi-Fi.
OAnews вчера в 10:13