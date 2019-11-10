Общество
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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СМИ: эстонский Danske Bank предлагал vip-клиентам из России забирать деньги золотом
Форпост Северо-Запад07:24
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Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
RT на русском 05:47
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ везут на допрос
Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве девушки, везут на допрос.
RT на русском 06:19
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Авто
Топ-10 самых популярных рэперских автомобилей появился в Сети
Аналитики составили рейтинг автомобилей, «засветившихся» в самых популярных клипах рэп-исполнителей.
SpeedMe 07 ноября в 04:12
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Astera 08 ноября в 09:19
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
За несколько часов до закрытия регистрации имя миллиардера Майкла Блумберга оказалось в списке кандидатов на пост президента США от Демократической партии.
Pravda.Ru вчера в 05:04
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Футбол
«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ
Lenta.ru вчера в 09:26
Футбол
Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
Sport24.ru 06:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
Слово и Дело 00:50
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее, один человек погиб
Аргументы недели вчера в 13:52
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
Москва 24 08 ноября в 09:12
Армия и оружие
На базе БТР «Ракушка» создан самоходный робот
Представители оборонного ведомства отметили, что новая машина была создана на базе десантного бронетранспортера «Ракушка».
ГЛАС.RU 05:13
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско оценил игру Зобнина на фланге
В матче 16-го тура чемпионата России красно-белые обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Специалист заявил, что хавбек прекрасно провел встречу и прогрессирует на фланге.
Газета.Ru 02:17