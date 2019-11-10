Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Культура
Гагарина убежала из студии «Голоса» в слезах
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.
Рамблер 04:04
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Приисковое в Хакасии в результате схода лавины завалило снегом одного человека, который катался на снегоходе.
ТАСС 05:03
Политика
В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы
Итогом летних консультаций по правительству стал подписанный в сентябре королем Испании Филиппом VI указ о роспуске обеих палат парламента.
РБК 02:31
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» голов не забили
Metaratings 05:28
Общество
Строительство второго блока АЭС «Бушер» начнется в Иране
Российская газета вчера в 19:01
Происшествия
Подозреваемому в убийстве историку изберут меру пресечения 11 ноября
63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почётного легиона, Олега Соколова задержали вчера.
Говорит Москва 04:39
Общество
Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции
Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.
RT на русском 03:43
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Футбол
Бузникин: Миранчуку стоит попробовать себя в Европе
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин рассказал о перспективах Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.
RT на русском 03:31
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, родит ли новому возлюбленному ребенка
Певица познакомилась с новым возлюбленным благодаря своей подруге.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
Напавшего на игроков «Арсенала» британца избили в тюрьме
Британец Эшли Смит, отбывающий наказание за нападение на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеяда Колашинаца, был избит в тюрьме.
Lenta.ru 05:54
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Археологи обнаружили в Пскове «подпольное казино» XVII века
Находка была обнаружена в раскопе на месте бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ) и относится ко второй половине XVII века.
Вечерняя Москва 04:53
Политика
Партия Зеленского осталась без главы
Дмитрий Разумков был освобожден с поста главы украинской партии «Слуга народа». Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 06:01
Спорт
Геймеры жалуются на баланс оружия в Call of Duty: Modern Warfare
Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare успела понравиться игрокам, но и заслужила пользовательские негодования за баланс оружия, внедренного разработчиками.
Vevby.ru 07 ноября в 18:20
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 07 ноября в 11:35
Политика
The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании
Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.
Ведомости 03:04