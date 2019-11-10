Общество
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте
Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Происшествия
Петербургский историк Соколов признался в убийстве девушки
Реальное время вчера в 17:36
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Транспорт
Стало известно, как будут выглядеть новые поезда в Крым
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:06
Политика
Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
РИА Новости 06:47
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Футбол
Арсенал (Тула) — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 05:14
Футбол
Тренер «Оренбурга» раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", передает Sport24.
Газета.Ru 06:54
Политика
Котюков ответил на критику Путина из-за количества бюджетных мест
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минобрнауки Михаила Котюкова за распределение квот в магистратуру на специальность учителя русского языка.
News.ru 06:57
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда 08 ноября в 04:00
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 08 ноября в 07:09
Единоборства
Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Возбуждено дело после убийства и захвата заложницы в Магадане
РЕН ТВ вчера в 19:09
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Футбол
Хет-трик Месси и гол Бускетса помогли «Барселоне» разгромить «Сельту»
«Барселона» разгромила «Сельту» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 4:1.
ProstoProSport вчера в 16:52
Хоккей
Чехия — Россия 1:0 (1-й перерыв)
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Спорт
МИД отреагировал на невыдачу виз США футболистам «Спартака»
Ранее о невыдаче виз российским футболистам сообщил владелец «Спартака» Леонид Федун.
РБК 06:49
Футбол
«Ювентус» готов включить Манджукича, Джана, Ругани, Матюиди в трансфер Погба
Как сообщает Tuttosport, ради француза туринцы могут расстаться с нападающим Марио Манджукичем, защитником Даниэле Ругани, а также хавбеками Эмре Джаном и Блезом Матюиди.
Sports.ru 05:38