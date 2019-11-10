Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото
Национальная служба новостейвчера в 07:44
СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»
Коммерсантъвчера в 04:55
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
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На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
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