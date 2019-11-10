Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Lenta.ruвчера в 05:11

Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото

Национальная служба новостейвчера в 07:44

СМИ: Danske Bank предлагал русским клиентам обменять деньги на золото

РЕН ТВвчера в 06:51

Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

ТАССвчера в 09:37

СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»

Коммерсантъвчера в 04:55

Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом

РБКвчера в 03:26

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Forbesвчера в 02:35
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Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском вчера в 13:49
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Футбол

Ювентус — Милан 1:0

34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Экономика

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 09 ноября в 02:33
Происшествия

Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс вчера в 06:54
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Общество

В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения

В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.
РБК вчера в 23:17
Политика

В Боливии проведут новые выборы президента

Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.
РИА Новости вчера в 19:29
Гаджеты

AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000

AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Общество

Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян

Большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 09 ноября в 07:46
Экономика

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru вчера в 23:17
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 08 ноября в 03:03
Происшествия

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
Вести.Ru вчера в 16:36
Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников

Известия вчера в 23:48
Общество

Мэр Челябинска отправила своего зама в отставку

Врио мэра Челябинска Наталья Котова потребовала от вице-мэра Владимира Алейникова написать заявление об увольнении.
URA.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК вчера в 20:03
Футбол

Клопп: «Сити» были хороши, но мы забили невероятные голы

Нева Спорт вчера в 14:47
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Футбол

Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»

В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:03
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