Общество
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей
В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор 03:11
Футбол
Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
RT на русском 03:38
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК 07:51
Единоборства
Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Авто
5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
МедиаПоток 03:41
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру вчера в 01:50
Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Общество
Писатели опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова
Писатели, переводчики и журналисты из ассоциации "Свободное слово" подписали открытое письмо в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который ранее негативно высказался в адрес русского языка.
Московский Комсомолец 07:34
Армия и оружие
ДНР завершила разведение своих сил в районе Петровского
Самопровозглашенная ДНР завершила отвод своих сил около населенного пункта Петровское, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РЕН ТВ вчера в 07:46
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Майли Сайрус дала обет молчания после операции
По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14