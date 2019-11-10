Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Политика Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Общество Галкин жестко высмеял Путина и Собчак Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Авто В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.

Футбол Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.

Происшествия На Кубани отравились более 50 школьников В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.

Единоборства Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.

Политика Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа» Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Общество Писатели опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова Писатели, переводчики и журналисты из ассоциации "Свободное слово" подписали открытое письмо в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который ранее негативно высказался в адрес русского языка.

Армия и оружие ДНР завершила разведение своих сил в районе Петровского Самопровозглашенная ДНР завершила отвод своих сил около населенного пункта Петровское, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Шоу-бизнес Майли Сайрус дала обет молчания после операции По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.