Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото
Национальная служба новостейвчера в 07:44
СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»
Коммерсантъвчера в 04:55
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:34, Вашингтон
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» раскрыли все секреты расположения бензобаков в машинах.
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Максим Галкин: «Советские времена вернулись, в худшем смысле слова»
Шоумен подчеркнул, что с экранов не все можно говорить и «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Происшествия
На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением
Общество
В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы
При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Политика
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Общество
Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой зарплаты
Потерять страховую пенсию по старости могут те россияне, чья зарплата составляет меньше 5700-6300 рублей.
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному
Марсоход Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному.
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Общество
Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться
Временно исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова предложила покинуть пост своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, сообщает «Челябинск онлайн».
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве
Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.