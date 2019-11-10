Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Lenta.ruвчера в 05:11

Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото

Национальная служба новостейвчера в 07:44

СМИ: Danske Bank предлагал русским клиентам обменять деньги на золото

РЕН ТВвчера в 06:51

Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

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СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»

Коммерсантъвчера в 04:55

Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом

РБКвчера в 03:26

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Forbesвчера в 02:35
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