Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Армия и оружие
500-600 американских военных остаются в Сирии
Дональд Трамп заявил о выводе военных на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований.
Говорит Москва 09:51
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Футбол
«Ливерпуль» дважды забил «Ман Сити» после 2 ударов в створ
«Ливерпуль» выигрывает у «Манчестер Сити» (2:0, первый тайм) в домашнем матче 12-го тура АПЛ.
Sports.ru 11:50
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 13:01
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Единоборства
Нганну вызвал Волкова после победы россиянина над Харди
Камерунский боец UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вызвал на поединок Александра Волкова после победы россиянина на турнире в Москве.
Нева Спорт 08:33
Кино
Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»
Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
КП - Беларусь 08 ноября в 13:40
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Кино
Фильм «Дылда» стал победителем на Женевском кинофестивале
Победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном фестивале стал фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов.
ТК Звезда вчера в 21:23
Хоккей
Обнулились. Сборная России всухую проиграла чехам на Кубке Карьяла
Увы, россияне впервые проиграли первый период, который нашим удавался в матчах с финнами и шведами.
Советский спорт 09:40
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 07 ноября в 19:01
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Ugpressa.ru 11:10