Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года.Коммерсантъвчера в 04:55
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Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото
Национальная служба новостейвчера в 07:44
СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»
Коммерсантъвчера в 04:55
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
В Совфеде прокомментировали отставку президента Боливии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.
RT на русском 02:24
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье
Лекция о профилактике и лечении сахарного диабета пройдет в «Зарядье»
О лечении и профилактике сахарного диабета расскажут горожанам 14 ноября в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье».
Вечерняя Москва 01:06
ЖКХ
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Технологии
Adobe выпустила мобильные приложения из Creative Cloud для iPad
Добавлены новые «горячие клавиши» удаления фона, выбора объекта, быстрого преобразования текстового слоя в рамку или контур.
Publish 08 ноября в 08:34
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество
В России предложили создать единого регулятора табачного рынка
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены
ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.
ИА Запад24 вчера в 20:50
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Происшествия
В Курской области при пожаре погибли трое детей
Газета.Ru 01:22
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Общество
В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы
При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
Армия и оружие
США отправили на Аляску загадочную боевую машину
В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra вчера в 10:49
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле в районе Петровского
Украина обстреляла участок разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе.
BFM.ru вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Политика
Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США.
Lenta.ru вчера в 21:54
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру вчера в 21:56
Политика
Прямая трансляция: Путин проводит совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства РФ.
Life.ru 03:02
Происшествия
Под Брянском задымился поезд Москва — Киев
Вести.Ru 01:25
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие
Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости вчера в 21:14
Политика
Асад заявил, что Эрдоган действует в Сирии незаконно
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что Турция в лице ее главы Реджепа Тайипа Эрдогана действует в САР незаконно.
Аргументы и Факты 02:12
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30