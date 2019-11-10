с чего всё началось

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.

Политика В Совфеде прокомментировали отставку президента Боливии Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Происшествия В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Общество Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.

Здоровье Лекция о профилактике и лечении сахарного диабета пройдет в «Зарядье» О лечении и профилактике сахарного диабета расскажут горожанам 14 ноября в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье».

ЖКХ В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Технологии Adobe выпустила мобильные приложения из Creative Cloud для iPad Добавлены новые «горячие клавиши» удаления фона, выбора объекта, быстрого преобразования текстового слоя в рамку или контур.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Общество В России предложили создать единого регулятора табачного рынка Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.

Происшествия В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Общество В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.

Армия и оружие США отправили на Аляску загадочную боевую машину В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле в районе Петровского Украина обстреляла участок разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.

Политика Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США.

Армия и оружие Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».

Политика Прямая трансляция: Путин проводит совещание с правительством Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства РФ.

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Армия и оружие Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.