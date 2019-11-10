Экономика
Lenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом
Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:11, Вашингтон
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изнеможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400
США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400 Конгресс Соединённых Штатов одобрит санкции против Турции, если Анкара не "избавится" от российских ЗРК C-400.
News.ru 12:03
Гаджеты
Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11
Сегодня авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) назвал характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11.
Astera 11:54
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 09:34
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки
Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 05:02
Армия и оружие
США намерены оставить в Сирии около 600 своих военнослужащих
В Сирии останутся Около 500-600 американских военнослужащих, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:41
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Век 08 ноября в 08:43
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
РИА Новости 10:17
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
Восемь человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, и один человек погиб при столкновении в воскресенье внедорожника с рейсовым микроавтобусом в Железногорском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 11:36
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Китая
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:31
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Автоновости дня 05:40
Шоу-бизнес
Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы
Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.
Paparazzi.ru 08 ноября в 04:06
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 09:25
Здоровье
Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи
По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:09
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48