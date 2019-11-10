Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕвропейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.
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Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

ТАСС09:37

Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото

Национальная служба новостей07:44

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Forbes02:35

Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Lenta.ru05:11

СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»

Коммерсантъ04:55

Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом

РБК03:26

СМИ: Danske Bank предлагал русским клиентам обменять деньги на золото

РЕН ТВ06:51
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В Сирии останутся Около 500-600 американских военнослужащих, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передаёт РИА «Новости».
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Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
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Восемь человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, и один человек погиб при столкновении в воскресенье внедорожника с рейсовым микроавтобусом в Железногорском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

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