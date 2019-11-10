Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото. Об этом говорится в документах 2012 года, поступивших в распоряжение Bloomberg.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Общество После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изнеможденных солдат.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400 США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400 Конгресс Соединённых Штатов одобрит санкции против Турции, если Анкара не "избавится" от российских ЗРК C-400.

Гаджеты Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11 Сегодня авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) назвал характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11.

Футбол ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Общество Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Происшествия В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

Армия и оружие США намерены оставить в Сирии около 600 своих военнослужащих В Сирии останутся Около 500-600 американских военнослужащих, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передаёт РИА «Новости».

Политика На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки» Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек Восемь человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, и один человек погиб при столкновении в воскресенье внедорожника с рейсовым микроавтобусом в Железногорском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Авто Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.

Шоу-бизнес Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Футбол Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы» Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.