Экономика
REGNUMЕвропейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»
Банкир отмечает, что речь идёт о столь беспрецедентной мере, как реализация концепта «вертолётных денег». Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.
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с чего всё началось
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.РБК19 декабря в 23:00
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Ради роста экономики ЦБ развитых стран раздадут деньги населению — эксперт
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