В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.

с чего всё началось

Банкир отмечает, что речь идёт о столь беспрецедентной мере, как реализация концепта «вертолётных денег». Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.

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