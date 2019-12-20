Экономика
REGNUMЕвропейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»
Банкир отмечает, что речь идёт о столь беспрецедентной мере, как реализация концепта «вертолётных денег». Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.
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с чего всё началось
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.РБК19 декабря в 23:00
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Ради роста экономики ЦБ развитых стран раздадут деньги населению — эксперт
Красная веснавчера в 07:13
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