Экономика

REGNUMREGNUMЕвропейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

Банкир отмечает, что речь идёт о столь беспрецедентной мере, как реализация концепта «вертолётных денег». Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБК19 декабря в 23:00

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Ради роста экономики ЦБ развитых стран раздадут деньги населению — эксперт

Красная веснавчера в 07:13

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru20 декабря в 01:09

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Российская газета20 декабря в 03:00

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

REGNUM20 декабря в 02:34

Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

Известия20 декабря в 03:38

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru20 декабря в 00:00

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБК19 декабря в 23:00
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Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
Общество

Малышева показала свою квартиру в Лондоне

ФедералПресс 00:50
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору качественной елки

Роспотребнадзор рекомендует покупать новогоднюю елку на городском елочном базаре или в лесничестве.
ФедералПресс 02:18
Экономика

ПФР назвал условие для пенсии в 52 тысячи рублей

Работающим гражданам РФ, которые хотят получать 52 тысячи рублей каждый месяц в виде пенсии, придется отложить выход на заслуженный отдых на десять лет.
Московский Комсомолец 01:52
Транспорт

Более 600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, который в среду первым пройдет по Крымскому мосту, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
ТАСС вчера в 20:19
Технологии

В Омске разработали промышленный мини-компьютер

REGNUM 01:57
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
Общество

Власти потратят 15 млрд рублей на «русификацию» Superjet

Минпромторг собирается направить еще 15 млрд руб. на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей.
Газета.Ru 02:15
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Технологии

В Кемеровской области запустили в работу беспилотный КАМАЗ

В Кемеровской области впервые в России был запущен в работу беспилотный Камаз, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 декабря в 07:34
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Шоу-бизнес

Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна.
Телеканал 360° вчера в 11:36
Энергетика

Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты

Новый контракт будет подписан на пять лет.
Piter.tv вчера в 05:15
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
РИА Новости 02:23
Технологии

Армия США планирует превратить солдат в киборгов к 2050 году

РБК 02:04
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на юго-западных подступах к Дамаску.
Газета.Ru вчера в 19:09
Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru вчера в 02:35
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Происшествия

В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача

Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Газета.Ru 02:33
Спорт

Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 06:43
Футбол

Гиггз: Бэйл равнодушен к критике со стороны «Реала»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
Чемпионат 01:48
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
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