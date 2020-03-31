Энергетика
КоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
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Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
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Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
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В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
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Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам
Зарплаты всех 550 сотрудников клуба за апрель и май сокращены на 20 процентов. Все работники «шпор» отправлены в отпуск.
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Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".
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Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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Кино
«КиноПоиск» рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии
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Общество
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Экономика
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Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Общество
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Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ
Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
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Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко
Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
Общество
Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии
Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.
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Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Общество
С 1 апреля в Красноярском крае будет введен режим самоизоляции
С 1 апреля в Красноярском крае из-за коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции.