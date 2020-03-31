Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Россия может начать закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

Коммерсантъ05:43

России предсказали возвращение в 1990-е с закупками бензина за рубежом

Московский Комсомолец04:05

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00

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Lenta.ru02:40

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Фонтанка.Ру02:12

СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

БИЗНЕС Online01:48

Топливному рынку России предрекли давление импортного бензина

REGNUM03:28
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Комментарии

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Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Брянская учительская газета вчера в 15:35
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 04:21
Энергетика

ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
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Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

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РИА Новости 07:53
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В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции

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REGNUM 11:31
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Российская газета 11:07
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«Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам

Зарплаты всех 550 сотрудников клуба за апрель и май сокращены на 20 процентов. Все работники «шпор» отправлены в отпуск.
LiveSport.ru 07:17
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Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".
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Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

В Курской области коронавирусом заразился восьмимесячный ребёнок

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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Кино

«КиноПоиск» рассказал, какие фильмы интересуют россиян во время пандемии

Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова пользовались наибольшим интересом у пользователей "КиноПоиска" по итогам последних двух недель, сообщает пресс-служба портала во вторник.
ТАСС 11:32
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
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Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Петрозаводск говорит 11:21
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ

Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
Что происходит 07:57
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:46
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
REGNUM 09:01
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Врач Коммунарки: Распространение коронавируса началось в общественных местах

На свой странице в Инстаграм один из врачей Коммунарки призвала россиян ограничить по максимуму контакты, забыть про хождение в гости и поездки на шашлыки и побыть дома.
Kazanfirst.ru вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Врачи не могут определить природу пневмонии Льва Лещенко

Помощник известного российского певца Льва Лещенко поделился подробностями о состоянии исполнителя, который был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
iReactor 11:20
Общество

Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.
ГТРК Удмуртия 05:21
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Новосибирские новости 02:33
Общество

С 1 апреля в Красноярском крае будет введен режим самоизоляции

С 1 апреля в Красноярском крае из-за коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции.
Наш Красноярский край 08:58
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