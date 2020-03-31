Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Россия может начать закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

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Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

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СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

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Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

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В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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RT на русском вчера в 18:53
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
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Энергетика

Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным

Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
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Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

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Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Происшествия

В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.
Газета.Ru 05:38
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В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

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РИА Новости 13:10
Общество

В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы

Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра Москвы – рассказала о состоянии здоровья Сергея Собнина, общавшегося с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
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В Карелии ограничили продажу алкоголя

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РИА Новости 11:54
Происшествия

В Мурманской области подтвердили еще один случай опасного коронавируса

Мурманск, 31 марта 2020, 13:08 — REGNUM В Мурманской области выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
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Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Авто

Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу

Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
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Происшествия

СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
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Общество

Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
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Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Известия 13:21
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ 07:58
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
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Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
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