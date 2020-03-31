Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Россия может начать закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

Коммерсантъ05:43

России предсказали возвращение в 1990-е с закупками бензина за рубежом

Московский Комсомолец04:05

СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

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России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Lenta.ru02:40

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Фонтанка.Ру02:12

Топливному рынку России предрекли давление импортного бензина

REGNUM03:28

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00
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Комментарии

Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Италии раскрыли секрет отдельных районов, не подвергшихся атаке коронавируса

В итальянской провинции Павия, где случаи заражения фиксируются ежедневно, похоже, есть местечко, куда коронавирус не прибыл.
Московский Комсомолец 05:42
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Известия 14:31
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 13:26
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 29 марта в 07:17
Общество

В России появится возможность дистанционной регистрации смертей

Минюст РФ переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат.
Известия 12:46
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 09:00
Экономика

Россию похвалили за экономическую изоляцию

Политика экономической изоляции, которой Россия придерживалась на протяжении последних лет, в условиях нынешнего кризиса приносит свои плоды.
Рамблер 15:12
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

1. 31 марта закончился переходный период после отказа от титулов 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Кино

Фанаты узнали, что Тарантино пишет отзывы на классические фильмы

Поклонники выяснили, что режиссер Квентин Тарантино выкладывает онлайн свои рецензии на классические фильмы, сообщает NME.
РИА Новости 15:21
Общество

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
РИА Новости 15:45
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Общество

Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Невьянский городской суд Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело по видеозвонку в мессенджере WhatsApp.
Екатеринбург Онлайн 17:59
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation.
The GEEK 15:53
Общество

Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.
Lenta.ru 16:18
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском 17:51
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

В России вводят запрет на наличные и банковские карты

Отмечается, что в целях противодействия коронавирусной инфекции крупные игроки рынка перестанут принимать к оплате наличные и банковские карты.
Primpress.ru 13:00
Общество

Госдума РФ поддержала наказание за нарушение карантина

В случае, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека или создало угрозу массового заболевания, то положен штраф 1-2 млн рублей, запрет занимания определенных должностей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Би-порт 05:00
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