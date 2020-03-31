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КоммерсантъКоммерсантъ
Европейский бензин приедет в Россию
Алтапресс
  • Дождь1:16
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По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.В источнике
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С чего всё начиналось
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Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
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Россия может начать закупать импортный бензин из-за падения цен на нефть

Коммерсантъ вчера в 05:43
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