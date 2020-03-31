Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.

с чего всё началось

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.

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