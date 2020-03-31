Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
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Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице.
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Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

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Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
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Общество

В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции

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Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

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