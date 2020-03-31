Энергетика
КоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
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Комментарии
Общество
В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» находится в критическом состоянии в больнице
Сообщается, что бывший турецкий футболист Рушту Речбер находится в критическом состоянии в больнице.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
Происшествия
У жены умершего жителя Псковской области выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию выявили у жены скончавшегося жителя Псковской области с COVID-19, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба и Фергюсона никто не отменял
Сегодня прочитал новость о том, что вероятно поединок Хабиба и Тони не состоится.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Здоровье
В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов
Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Общество
Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС
31 марта Госдума Р Ф приняла в третьем чтении закон об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы
Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции
Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
Энергетика
Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России
Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.