Энергетика
КоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
Читать в источнике
Оценить435
с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Комментарии
Общество
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе
По данным специалистов медицинского центра Стэнфордского университета США, каждый десятый пациент, у которого диагностирован CoViD-19, уже имеет и другие респираторные вирусы.
Политика
Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС
Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Интернет
В Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов
Здоровье
В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек
Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Общество
Режим полной самоизоляции ввели в Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в регионе полный режим самоизоляции из-за коронавируса.
Происшествия
В Пензе умер больной с коронавирусом
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Футбол
«Тоттенхэм» пошел на сокращение зарплат своим сотрудникам
Руководство «Тоттенхэма» приняло решение отправить в отпуск 550 сотрудников клуба. Также персоналу будут сокращены зарплаты на 20 процентов.
Шоу-бизнес
Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции
В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Политика
Правительство расширит меры поддержки бизнеса
Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Общество
В Ростовской области подтверждено пять случаев коронавируса
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.