Энергетика
КоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
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Комментарии
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Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Футбол
«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить»
Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале», перспективах Смолова и Кокорина, игре «Спартака» и потенциальном чемпионстве «Зенита» «Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми».
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Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Общество
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Общество
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Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
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Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
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Россия прислала в США самолет с медоборудованием
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Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился с журналистами своими мыслями по поводу пандемии коронавируса и вынужденного перерыва в хоккейном сезоне.
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В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
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Глава министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост.
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Курс доллара опустился ниже 80 рублей
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Трафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.