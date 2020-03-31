Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Европейский бензин приедет в Россию

Коммерсантъвчера в 14:13

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Lenta.ru02:40

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

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России предсказали возвращение в 1990-е с закупками бензина за рубежом

Московский Комсомолец04:05

Топливному рынку России предрекли давление импортного бензина

REGNUM03:28

СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

БИЗНЕС Online01:48
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Комментарии

Общество

Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Znak.com 04:54
Армия и оружие

В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57

После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
РИА Новости вчера в 02:39
Общество

Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС

Кабинет министров получает право вводить в стране в целом (и в отдельных регионах и частях) режим ЧС.
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Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

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Российская газета 05:00
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Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец вчера в 18:18
Футбол

«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить»

Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале», перспективах Смолова и Кокорина, игре «Спартака» и потенциальном чемпионстве «Зенита» «Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми».
Спорт-Экспресс 03:15
Общество

Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин

Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Газета.Ru 03:40
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Здоровье

Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
МедиаПоток 04:12
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Хоккей

Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился с журналистами своими мыслями по поводу пандемии коронавируса и вынужденного перерыва в хоккейном сезоне.
Вести.Ru 02:10
Общество

В России за сутки умер один пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
RZN.info вчера в 05:35
Общество

Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания вчера в 05:26
Происшествия

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Общество

Михаил Ратманов уходит из Минздрава Самарской области

Глава министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост.
СОВА 04:21
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы

Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:25
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Здоровье

В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

В Приморском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
РБК вчера в 22:49
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима

Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Взгляд-инфо 04:52
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Коммерсантъ 01:30
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
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