Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Европейский бензин приедет в Россию

Коммерсантъвчера в 14:13

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Lenta.ru02:40

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Фонтанка.Ру02:12

России предсказали возвращение в 1990-е с закупками бензина за рубежом

Московский Комсомолец04:05

Топливному рынку России предрекли давление импортного бензина

REGNUM03:28

СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

БИЗНЕС Online01:48
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Комментарии

Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

Ведомости вчера в 01:47
Общество

Госдума разрешила правительству вводить ЧС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части.
Коммерсантъ 03:50
Общество

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
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Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков в России

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 04:57
Экономика

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru вчера в 19:39
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией в США самолета с медоборудованием

В связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, Россия направила США самолет с медицинским оборудованием, сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по COVID-19 в Белом доме.
Газета.Ru 02:28
Общество

Российские ритейлеры запретят принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Москвичи освобождаются от платы за капремонт с 1 апреля по 1 июля

ТАСС 03:12
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости вчера в 17:49
Общество

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Власти Приморского края приняли решение ввести режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:42
Общество

Украинский футболист из Бергамо назвал идиотами тех, кто не сидит дома

Pravda.Ru 03:32
Общество

В Приморье и Башкортостане вводится режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Башкортостане и Приморье в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:54
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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Общество

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Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
BFM.ru вчера в 14:20
Здоровье

Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе

Вместе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 растёт и количество всевозможных мифов о нём.
Life.ru вчера в 21:12
Спорт

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН вчера в 08:36
Здоровье

В пермские больницы поступят маски, которые можно использовать 8 часов

В медучреждения Пермского края поступят 15 тысяч защитных масок "Уралец Н", которые были произведены в Прикамье, сообщает администрация губернатора.
Новости Перми 03:46
Общество

В Санкт-Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге ввели режим полной изоляции.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Происшествия

Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии

31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Ranpress.ru 03:34
Технологии

В «зеленом» тренде: как «МегаФон» привлекает клиентов к эко-проектам

«МегаФон» предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
РБК 04:57
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова не собираются продавать свой элитный особняк

На сайте агентства элитной недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Джигана и Оксаны Самойловой в закрытом поселке Шато Соверен.
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Шоу-бизнес

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В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса

Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
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В Костроме выявлен второй ребенок с коронавирусом

В Костроме у второго ребенка, вернувшегося из поездки в Великобританию в составе организованной группы, обнаружен коронавирус.
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
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