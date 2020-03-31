Энергетика
КоммерсантъЕвропейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно.
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с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
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Комментарии
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Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
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О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
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Экономика
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Власти Приморского края приняли решение ввести режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.
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Режим самоизоляции введен в 17 регионах России
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Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе
Вместе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 растёт и количество всевозможных мифов о нём.
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Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева
Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
Здоровье
В пермские больницы поступят маски, которые можно использовать 8 часов
В медучреждения Пермского края поступят 15 тысяч защитных масок "Уралец Н", которые были произведены в Прикамье, сообщает администрация губернатора.
Общество
В Санкт-Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге ввели режим полной изоляции.
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Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии
31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
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В «зеленом» тренде: как «МегаФон» привлекает клиентов к эко-проектам
«МегаФон» предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
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Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Шоу-бизнес
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Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Происшествия
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В Костроме у второго ребенка, вернувшегося из поездки в Великобританию в составе организованной группы, обнаружен коронавирус.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.