Общество
Деловое.ТВЕвропейский центральный банк представил обновленные банкноты евро
Первые купюры будут запущены в обращение на следующей неделе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал в своем Twitter-аккаунте новые банкноты евро. На купюрах достоинством в 5 и 10 евро появилась подпись главы ЕЦБ Кристин Лагард, занимающей свой пост с ноября 2019 года.
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Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ 05:23
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Dodge показала обновленную версию внедорожника модели Durango, которая стала самым мощным авто своего класса в мире.
Дни24 12:54
Происшествия
Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы»
Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь.
ТАСС 12:04
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Армия и оружие
Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»
Именно поэтому на первоначальных этапах танк эксплуатировали на щадящих режимах.
Военное дело 04:52
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Здоровье
Первая клиника Волгограда вышла из статуса инфекционного госпиталя
Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России выписал последнего коронавирусного пациента - медучреждение первым из переоборудованных больниц прекращает функционировать как инфекционный госпиталь и после основательной обработки всех помещений возобновит прием в обычном режиме.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:26
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»
Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Metaratings 13:15
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша, который был советником в Росстате, больше не работает в ведомстве. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Коммерсантъ 12:52
Авто
Lamborghini представила скоростную яхту за 235 миллионов рублей
Стоимость яхты по нынешнему курсу составил 235 миллионов рублей. Она появится в продаже в начале 2021 года.
Деловое.ТВ 12:15
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании
Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
Общество
В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой
Светлана Прокопьева обвиняется в оправдании терроризма из-за материала о взрыве в управлении ФСБ Архангельска.
Коммерсантъ 13:34