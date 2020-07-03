Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВЕвропейский центральный банк представил обновленные банкноты евро

Первые купюры будут запущены в обращение на следующей неделе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал в своем Twitter-аккаунте новые банкноты евро. На купюрах достоинством в 5 и 10 евро появилась подпись главы ЕЦБ Кристин Лагард, занимающей свой пост с ноября 2019 года.
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Купюры Евро станут немного другими

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Lenta.ru11:50

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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; Председатель Европейского центрального банка; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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Центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.
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