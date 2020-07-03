Общество
Деловое.ТВЕвропейский центральный банк представил обновленные банкноты евро
Первые купюры будут запущены в обращение на следующей неделе. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал в своем Twitter-аккаунте новые банкноты евро. На купюрах достоинством в 5 и 10 евро появилась подпись главы ЕЦБ Кристин Лагард, занимающей свой пост с ноября 2019 года.
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Общество
С 6 июля в Ростовской области откроются детские сады
С понедельника, 6 июля, открываются детские дошкольные учреждения, как муниципальные, так и частные.
Батайское время 12:07
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Apple косвенно подтвердила намерение отказаться от комплектных зарядных устройств в линейке iPhone 12
Похоже, с аппаратами линейки iPhone 12 в комплекте действительно не будет зарядного устройства.
iXBT.com 13:35
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
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Около десяти человек задержаны в Москве на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
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ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
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Компания вчера в 23:59
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Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве Зотова отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в мошенничестве бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
РЕН ТВ 13:22
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании
Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Шоу-бизнес
Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером
Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
Происшествия
СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:27
Общество
Массовые мероприятия в школах запретили до конца года
Утренники и другие массовые мероприятия запретили в российских школах до 2021 года.
РИА Оренбуржье 13:58
Политика
Жириновский оправдался за слова о «дебильном населении Урала»
Слова о «дебильном населении Урала» затрагивало не всех жителей региона, а отдельных индивидуумов.
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Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Твери
Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в Твери 3 июля. Об этом сообщил отдел информации и аналитики администрации города.
АиФ Тверь 09:15
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле
Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
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Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Кино
Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока
В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
Известия 13:58
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
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Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 вчера в 10:20
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21