Экономика
Газета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Кино
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрывается после двух сезонов
Канал Showtime закрыл трагикомедию от создателей голливудского актера и комика Джима Керри, а также режиссера Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding).
Экономика сегодня 05:28
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Басманный суд Москвы в среду арестовал Владимира Мамиконяна, обвиняемого в том, что он напоил и ограбил прохожего, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:25
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Общество
Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru 06:20
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс вчера в 00:34
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Samsung
Компания Samsung на своем официальном сайте проводит распродажу моделей смартфонов серий Galaxy A и Galaxy S. Со скидкой в размере 2000 рублей можно купить устройства Galaxy A51 (19990 рублей), A31 (17990 рублей), A21s (13990 рублей), A101 (5990 рублей).
Российская газета вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Хоккей
Объявлен состав сборной России на ОИ-2022 по версии The Score
Стал известен состав российской сборной на Олимпиаду-2022 по версии портала The Score. Наставником будет Валерий Брагин.
ProstoProSport 06:28
Общество
Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж
Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
Экономика сегодня вчера в 12:16
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Общество
В Татарстане разрешили работу торговых центров, кафе и аттракционов
Открыться объекты могут при выполнении определённых условий В Татарстане с 15 июля ввели послабления ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Vverh-tatarstan.ru 07:08
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:39
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Армия и оружие
Григорий Трофимчук: Пашинян сбрасывает проблему Карабаха под откос
Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по нагорно-карабахскому урегулированию, заведшая мирные переговоры в тупик, сделала неизбежной эскалацию напряженности между армянской и азербайджанской армиями, прорыв которой и произошел на днях на границе между Товузским районом АР и Тавушской областью РА.
Вестник Кавказа 06:30
Авто
Haval привезет в Россию бюджетную версию Haval H9
В Россию появится бюджетная версию Haval H9, сообщают СМИ со ссылкой на исполнительного директора российского представительства Haval Жерома Сего.
Picsnews.net 02:53
Общество
Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет
Предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.
Российская газета 04:34