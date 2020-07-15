Экономика
Газета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
Задержаны еще два человека из окружения губернатора Фургала
Еще два человека из окружения губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны полицией по подозрению в мошенничестве.
Ридус 05:04
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской
Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры.
Хакасия-Информ 05:57
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Экономика
Американская нефть столкнулась с новым врагом
Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
Общество
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве
Наименьшие темпы прироста случаев коронавируса среди регионов РФ зафиксированы в столице и Московской области.
Вечерняя Москва 06:20
Наука
Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад
Live24 вчера в 01:36
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
Коммерсантъ 06:18
Шоу-бизнес
Муцениеце прокомментировала отдых детей с Прилучным и Карпович в Крыму
RuNews24.ru 03:38
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Футбол
Новым титульным спонсором ЦСКА станет крупная государственная компания
По имеющейся информации, новым спонсором «армейцев» станет крупная государственная компания, название которой пока держится в тайне.
Metaratings 05:39
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Блогерша Николь Тея скоропостижно скончалась на восьмом месяце беременности. Темнокожей звезде Инстаграма было 24 года.
Вечерний курьер 02:40
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Политика
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости 06:55
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
В опубликованной Центризбиркомом налоговой декларации действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не указаны недвижимость и машины, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:30
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин похудел на 43 килограмма
iReactor вчера в 03:00
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Здоровье
В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом
Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM 05:19
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38