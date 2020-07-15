Экономика

Газета.RuГазета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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Apple выиграла апелляцию на решение Еврокомиссии о рекордном штрафе в 13 миллиардов евро

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Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро

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Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд

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Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

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Европейский суд юстиции отменил решение ЕК о взыскании с Apple штрафа в €13 млрд

ТАСС05:22
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Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад

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Муцениеце прокомментировала отдых детей с Прилучным и Карпович в Крыму

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