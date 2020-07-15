Экономика
Газета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Общество
Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
Армия и оружие
Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ
Норвегия не планирует размещать у себя американские средства противоракетной обороны, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.
Независимая газета 07:32
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
Как именно будет осуществляться работа сетей 6G, пока не ясно, но в следующем году международный союз электросвязи начнет работы в данном направлении.
МедиаПоток вчера в 11:24
Здоровье
Количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса снизилось в НСО
В Новосибирской области снизилось количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 06:25
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru вчера в 13:42
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Здоровье
В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом
Ситуация объясняется тем, что омичи стали сдавать больше анализов в частных лабораториях и, таким образом, выявляются бессимптомные пациенты.
Московский Комсомолец Омск 06:27
Экономика
Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года.
Вечерняя Москва 08:29
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов
В Минске силовики задержали около 200 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста.
Газета.Ru 02:39
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Политика
В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
Городовой 05:26
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Футбол
Ивановский Роспотребнадзор отменил футбол
ФК «Нижний Новгород» не проведет выездной контрольный матч с ивановским «Текстильщиком».
Слухи и Факты 05:42