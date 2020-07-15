Экономика

Газета.RuГазета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил
 решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

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Армия и оружие

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Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
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В дом ведущей Первого канала пришла полиция

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