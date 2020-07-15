Экономика
Газета.RuЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
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Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Технологии
Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных
Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.
РБК 08:08
Футбол
Зидан: «Люди хотят придумать конфликт между мной и Бэйлом»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о конфликте с полузащитником Гаретом Бэйлом.
Soccer.ru 07:57
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5.
AutoNews 04:02
Футбол
Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре
Утверждено расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.
РИА Новости 08:38
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Авто
Mercedes представил свой самый мощный спорткар
Компания Mercedes официально представила самую мощную версию AMG GT, в названии которой появилась приставка Black Series.
Quto.ru 04:42
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Джонни Деппу удалось уличить Эмбер Херд во лжи в зале суда
Макмиллен сообщила, что она виделась с Херд на следующий день после того, как та заявила, будто Джонни в пылу пьяной ссоры ударил ее головой в лицо.
7Дней.ру 07:09
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Политика
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.
Взгляд.ру 07:44
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Общество
Глава совета директоров «Норникеля» ответил Rusal о смене руководства
Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске.
РБК 07:37
Экономика
Американская нефть столкнулась с новым врагом
Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 06:07
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Кино
«Горький fest» откроет летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»
Нижний Новгород on-line 07:52
Общество
ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:42
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Компания Google тогда указывала, что при открытии браузера в режиме инкогнито пользователей предупреждают о возможном сборе информации об их действиях в интернете.
РБК вчера в 21:09
Происшествия
В Хабаровске возобновились массовые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала
Сегодня, 15 июля, в Хабаровске продолжаются акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
FreeNews-Volga 08:53
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50