с чего всё началось

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Происшествия СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Технологии Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру.

Футбол Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре Утверждено расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.

Авто Mercedes представил свой самый мощный спорткар Компания Mercedes официально представила самую мощную версию AMG GT, в названии которой появилась приставка Black Series. 3

Экономика Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии. 3

Шоу-бизнес Джонни Деппу удалось уличить Эмбер Херд во лжи в зале суда Макмиллен сообщила, что она виделась с Херд на следующий день после того, как та заявила, будто Джонни в пылу пьяной ссоры ударил ее головой в лицо.

Происшествия В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело «Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании». 511

Общество Глава совета директоров «Норникеля» ответил Rusal о смене руководства Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске. 277

Экономика Американская нефть столкнулась с новым врагом Главные американские банки стали новым врагом для национального нефтегазового сектора, который из-за снижения цен в период пандемии коронавируса оказался в глубоком кризисе, сообщает The Wall Street Journal. 7

Армия и оружие Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы". 84

Общество ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС. 48

Политика В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. 1

Происшествия В Хабаровске возобновились массовые акции в поддержку арестованного губернатора Фургала Сегодня, 15 июля, в Хабаровске продолжаются акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.