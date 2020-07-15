Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comЕвропейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Решение о штрафе было принято Еврокомиссией в 2016 году, однако она не смогла юридически обосновать нарушение положений норм по конкуренции.
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с чего всё началось
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил
 решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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