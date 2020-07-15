с чего всё началось

Решение о штрафе было принято Еврокомиссией в 2016 году, однако она не смогла юридически обосновать нарушение положений норм по конкуренции.

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 439

Общество В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». 795

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 800

Футбол Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о задержании Митришева Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившуюся информацию о задержании форварда клуба Магомеда Митришева.

Политика МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии. 59

Авто Премиум-аналог Chevrolet Captiva поступил в продажу Кроссовер MG Hector Plus получил самые современные технологии и удобный салон на 6 мест. Новый MG Hector Plus вышел на индийский авторынок. 5

Наука Защищающий мозг от снижения когнитивных функций был найден белок Доцент Калифорнийского университета в Сан-Франциско, один из авторов исследования Сол Вилледа отметил, что Gpld1 оказывает самое положительное влияние на мозг, заменяя собой физические нагрузки и другие факторы, которые помогают замедлить старение и проявление когнитивных нарушений. 15

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,4K

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. 736

Здоровье В разгар короновируса Беглов закрывает скорую помощь «Корис» Смольный закрывает станцию скорой в разгар пандемии Петербургская частная скорая помощь «Корис Ассистанс» (Coris, «Корис») с 1999 года арендует помещения в здании на Чугунной улице, 46 лит. Ж, которые принадлежат «ЛОМО». 145

Происшествия Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово. 17

Энергетика Новак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.