Экономика

Газета.RuГазета.RuЕвропейское агентство Scope оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Европейское агентство Scope Ratings в своем рейтинге поставило Россию выше, чем S&P и Moody's. Сейчас долгосрочный кредитный рейтинг РФ по версии немецких специалистов находится на уровне BBB и является "стабильным".
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Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

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В Европе снова поверили в Россию

Lenta.ru01:45

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

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В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
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Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
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В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
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ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок

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Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

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Исследователи рассказали, что в кружках из IKEA превышен уровень дибутилфталата, который используют как репеллент.
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В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

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Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального

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На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal

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