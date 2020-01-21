Экономика
Газета.RuЕвропейское агентство Scope оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s
Европейское агентство Scope Ratings в своем рейтинге поставило Россию выше, чем S&P и Moody's. Сейчас долгосрочный кредитный рейтинг РФ по версии немецких специалистов находится на уровне BBB и является "стабильным".
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Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Общество
Образ герцогини Кейт на приеме в Бугингемском дворце покорил ее поклонников
Образ, который выбрала для мероприятия, Кэтрин покорил поклонников.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Обстрелы в Донбассе. ВСУ несут потери
Пресс-центр проводимой киевским режимом операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе заявил, что за 20 января со стороны ДНР и ЛНР по позициям ООС было произведено 10 обстрелов, в результате которых один человек погиб и один получил ранения По версии пресс-службы ООС, обстрел велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Теннис
Рублёв вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл австралийца Кристофера О’Коннела.
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Интернет
Microsoft начала потихоньку менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
Происшествия
Школьницу выгнали из троллейбуса за недоплаченный рубль
В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.
Происшествия
В Новосибирске сгорел крематорий
Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Финансы
Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3,14% до 0,04953 рубля по состоянию на 12:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Общество
В посуде из IKEA обнаружили токсичные вещества
Исследователи рассказали, что в кружках из IKEA превышен уровень дибутилфталата, который используют как репеллент.
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.