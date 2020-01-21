Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕвропейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody s, пишет РБК. Отмечается, что основными причинами этого решения являются значительные денежные резервы государства и возросшая устойчивость к внешним рискам.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
РБК01:00

Подробнее о событии

Европейское агентство оценило суверенный рейтинг России

Телеканал 360°05:27

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Аргументы и Факты04:18

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

РБК01:00

Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до «ВВВ»

ТАСС02:59

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Коммерсантъ02:15

В Европе снова поверили в Россию

Lenta.ru01:45

Агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до ВВВ

REGNUM03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Кино

Второй сезон «Видоизменённого углерода» от Netflix выйдет 27 февраля

Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Видоизмененного углерода» — 27 февраля.
Игромания.ру 11:29
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
РИА Новости 12:36
Политика

В России утвердили новый состав правительства страны

В России утвердили новый состав правительства страны. Новый состав правительства утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 12:30
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv 13:08
Авто

В России отзовут кроссоверы Mazda CX-9

Росстандарт сообщает об отзыве в России 22 транспортных средств марки Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс вчера в 09:56
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Политика

Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Газета.Ru вчера в 05:34
Общество

Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
РИА Новости 08:25
Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
RT на русском 12:36
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Здоровье

В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Интерфакс 14:05
Наука

Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта

Слово и Дело 02:45
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Происшествия

В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

Вести.Ru 05:20
Политика

Воронежский экс-губернатор Гордеев не вошел в правительство России

Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Обозреватель Врн 12:51
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Авто

Дизель у обновленного Mitsubishi Pajero Sport в России все-таки будет

На российском рынке внедорожник Mitsubishi Pajero Sport сохранит после рестайлинга оба мотора – и 3,0-литровый бензиновый V6, и базовый дизельный отдачей 181 л.с. Об этом сообщил директор «ММС Рус» Осама Иваба.
110km.ru 07:23
Общество

Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ

В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
ГТРК Самара 13:33
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Политика

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны

В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Петербургский дневник 14:09
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное