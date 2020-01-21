Экономика
News.ruЕвропейское агентство оценило рейтинг РФ выше S&P и Moody’s
Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB. В 2019 году международное рейтинговое агентство Fitch также повысило рейтинг России до уровня BBB.
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Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».РБК01:00
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