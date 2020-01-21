Экономика

News.ruNews.ruЕвропейское агентство оценило рейтинг РФ выше S&P и Moody’s

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB. В 2019 году международное рейтинговое агентство Fitch также повысило рейтинг России до уровня BBB.
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с чего всё началось

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
РБК01:00

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Европейское агентство оценило суверенный рейтинг России

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Агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до ВВВ

REGNUM03:21

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

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В Европе снова поверили в Россию

Lenta.ru01:45

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

РБК01:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Газета.Ru 07:26
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 08:39
Политика

Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа

Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Коммерсантъ 05:23
Технологии

МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде

Коммерсантъ 03:27
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
Футбол

Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

За первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча.
RT на русском 09:52
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
РИА Новости 07:40
Энергетика

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
RT на русском 08:51
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Гаджеты

Apple может выпустить iPhone 9 совсем скоро

The GEEK вчера в 01:31
Здоровье

Минздрав России разработает вакцину против коронавируса из Китая

Российские медики намерены разработать вакцину против нового типа коронавируса, выявленного в Китае.
REGNUM 09:35
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова похвасталась на безымянном пальце кольцом с бриллиантом

Особое внимание публики привлек перстень с бриллиантом на пальце Бузовой. Кольцо хорошо можно рассмотреть на видео, которое снимал Манукян.
OAnews 03:36
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в России

В этом году, отметил Вильфанд, антициклон не сформировался — воздух с Атлантики достигает Сибири, трансформируется и охлаждается, но остается теплым.
Rambler News Service 02:21
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Футбол

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении

Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 07:40
Шоу-бизнес

Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
News.ru вчера в 08:41
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона

Телеканал 360° 09:52
Футбол

РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
Российская газета 04:31
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
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Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

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