Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».

с чего всё началось

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB. В 2019 году международное рейтинговое агентство Fitch также повысило рейтинг России до уровня BBB.

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