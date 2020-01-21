Экономика

РБКРБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

«Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев. Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
РБК01:00

Подробнее о событии

Европейское агентство оценило суверенный рейтинг России

Телеканал 360°05:27

В Европе снова поверили в Россию

Lenta.ru01:45

Агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до ВВВ

REGNUM03:21

Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до «ВВВ»

ТАСС02:59

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Коммерсантъ02:15

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Аргументы и Факты04:18

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Общество

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Коммерсантъ 16:47
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции на рассмотрение Государственной думы.
РИА Новости вчера в 08:21
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Политика

В сенате США начались слушания по импичменту Трампу

Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
РИА Новости 13:55
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Общество

В США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США.
Телеканал RTVI 15:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила об изменившемся отношении к чужим детям

Российская скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак написала в социальной сети об изменившемся собственном отношении к чужим детям, звезда связала перемены с появлением первенца — сына Платона.
iReactor 20:29
Политика

Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
РБК 20:35
Авто

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 000 рублей

Эксперты "Российской газеты" провели собственное исследование, в ходе которого определили рейтинг лучших "десятилеток", которые можно купить по цене от 250 тысяч рублей.
Новые автомобили 19 января в 07:56
Космос

Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта

Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Turkmenportal 09:58
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru 12:18
Происшествия

В Подмосковье девочка сумела убежать от подозрительного мужчины

Оka.fm 07:30
Авто

Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT

Компания Audi объявила о старте приема заказов в России на новую версию кроссовера Q5 под названием ABT Edition — со спортивным оснащением от немецкого тюнера ABT Sportsline.
AutoNews вчера в 09:19
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 09:10
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Общество

В России появится новый мегапроект

В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 08:14
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

МИР 24 вчера в 22:55
Здоровье

Сахалинским руководителям предлагают поучаствовать в программе укрепления здоровья работающих

Руководители сахалинских предприятий могут принять участие в корпоративной программе Укрепление здоровья работающих .
АСТВ 17:42
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело 11:33
Армия и оружие

Штаб украинской карательной операции в Донбассе сообщил о потерях

ИА Новороссия 01:39
Энергетика

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Коммерсантъ 19:59
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Хоккей

Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков

За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Газета.Ru 14:18
Игры

Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

RuNews24.ru 08:54
Общество

В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

В 2020 году в США планируется отправить шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5.
Вести.Ru 20:24
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

Playboyrussia.com вчера в 10:49
Политика

В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
РБК 19:14
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Русская Планета 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное