Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Moody's с февраля держит рейтинг на уровне Baa3. Среди главных преимуществ России Scope называет одно из самых низких в мире соотношений госдолга и ВВП — прямой долг федерального правительства и регионов составляет 12% ВВП.
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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

РБК01:00

Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до «ВВВ»

ТАСС02:59

Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Коммерсантъ02:15

В Европе снова поверили в Россию

Lenta.ru01:45

Агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до ВВВ

REGNUM03:21

«Scope Ratings» повысило рейтинг России

ГЛАС.RU01:21

Кредитный рейтинг РФ увеличился до «ВВВ» со стабильным прогнозом — Scope Ratings

Экономика сегодня03:36
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Разработать порядок проведения конкурсов по продаже «красивых» номеров еще в 2010 году поручал Владимир Путин в статусе главы правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Лукашенко обсудил с Рогозиным совместные проекты в космической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили в Минске реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает «БелТА».
REGNUM 03:49
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
RT на русском 18 января в 02:53
Общество

Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Дни24 вчера в 05:17
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
REGNUM 01:23
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета вчера в 06:15
Футбол

Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции

"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Pravda.Ru 01:58
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс вчера в 14:01
Общество

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Российская газета 00:50
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

News.ru 02:56
Кино

Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us

Мир фантастики вчера в 10:20
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Авто

Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа

Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
32CARS.ru вчера в 02:51
Кино

Путин поздравил с юбилеем Харатьяна

Газета.Ru 02:43
Футбол

Джано может расторгнуть контракт со «Спартаком»

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.
Газета.Ru 18 января в 17:30
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Экономика

Онлайн-кинотеатр Okko удвоил выручку

Оборот онлайн-кинотеатра Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет «Коммерсантъ».
Computerworld Россия 03:35
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках

Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
RuNews24.ru 18 января в 03:51
Футбол

Рейньер: «Оказаться в „Реале“ – значит попасть на футбольную вершину»

Новичок «Реала» Рейньер поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.
Sports.ru вчера в 16:34
Происшествия

Коротнул обогреватель: стала известна причина пожара в Томской области

Причиной пожара в Томской области стало короткое замыкание обогревательного прибора. В настоящее время эксперты изымают его фрагменты.
Вести.Ru 02:05
Гаджеты

Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

Apple начала продавать восстановленные версии iPhone XS и iPhone XS Max.
The GEEK 03:18
Политика

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 19 января в 15:06
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 19 января в 10:35
Происшествия

Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер

RT на русском 00:36
Авто

В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Известия 03:36
Политика

Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» неугодных журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил раскрывать информацию о критикующих власть журналистах и «мочить» их таким образом.
Телеканал 360° вчера в 09:32
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием

Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 02:58
Здоровье

В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 20:56
Спорт

WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
RT на русском 02:56
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