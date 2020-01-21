Экономика
КоммерсантъЕвропейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s
Moody's с февраля держит рейтинг на уровне Baa3. Среди главных преимуществ России Scope называет одно из самых низких в мире соотношений госдолга и ВВП — прямой долг федерального правительства и регионов составляет 12% ВВП.
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Кредитный рейтинг РФ увеличился до «ВВВ» со стабильным прогнозом — Scope Ratings
Экономика сегодня03:36
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Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Разработать порядок проведения конкурсов по продаже «красивых» номеров еще в 2010 году поручал Владимир Путин в статусе главы правительства.
Политика
Лукашенко обсудил с Рогозиным совместные проекты в космической сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили в Минске реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает «БелТА».
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Футбол
Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции
"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Общество
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию
Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Кино
Арт: кадры из отменённого мультфильма по видеоигре The Last of Us
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа
Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
Кино
Путин поздравил с юбилеем Харатьяна
Футбол
Джано может расторгнуть контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Экономика
Онлайн-кинотеатр Okko удвоил выручку
Оборот онлайн-кинотеатра Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках
Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
Футбол
Рейньер: «Оказаться в „Реале“ – значит попасть на футбольную вершину»
Новичок «Реала» Рейньер поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.
Происшествия
Коротнул обогреватель: стала известна причина пожара в Томской области
Причиной пожара в Томской области стало короткое замыкание обогревательного прибора. В настоящее время эксперты изымают его фрагменты.
Гаджеты
Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу
Apple начала продавать восстановленные версии iPhone XS и iPhone XS Max.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Авто
В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры автомобильной компании Datsun начали принимать заказы на обновленную версию седана on-DO.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» неугодных журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил раскрывать информацию о критикующих власть журналистах и «мочить» их таким образом.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Здоровье
В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.