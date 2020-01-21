Экономика
Аргументы и ФактыЕвропейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s
Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody s, пишет РБК. Отмечается, что основными причинами этого решения являются значительные денежные резервы государства и возросшая устойчивость к внешним рискам.
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с чего всё началось
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».РБК01:00
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Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ
Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ.
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
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Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Спорт
Матыцин был удивлен назначением на пост министра спорта РФ
Новый министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал своё назначение.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Игры
В честь Half-Life: Alyx все части Half-Life стали временно бесплатными
Сегодня утром некоторые пользователи Steam получили уведомление о том, что сборник Half-Life стал бесплатным вплоть до мартовского релиза Half-Life: Alyx.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Общество
Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
Политика
Захарова назвала слова премьера Польши о войне самоубийством
Захарова в своем посте в Facebook назвала слова польского политика "очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны" и подчеркнула, что такие фразы лежат "за гранью добра и зла".
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Экономика
Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона
Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Хоккей
Хоккеист Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Витязь»
Кино
Второй сезон «Видоизменённого углерода» от Netflix выйдет 27 февраля
Netflix объявил дату премьеры второго сезона «Видоизмененного углерода» — 27 февраля.
Политика
Собянин назначил нового главу департамента строительства
Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
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