Экономика
Аргументы и ФактыЕвропейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s
Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody s, пишет РБК. Отмечается, что основными причинами этого решения являются значительные денежные резервы государства и возросшая устойчивость к внешним рискам.
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с чего всё началось
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».РБК01:00
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Спорт
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ
Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
Политика
Мишустин назвал цели нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цели нового кабинета министров.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Шоу-бизнес
В день рождения Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
На вечеринке по случаю своего дня рождения Анастасия Волочкова в отсутствие своего возлюбленного объявила о предстоящей свадьбе.
Политика
Путин сформировал структуру нового правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом правительстве РФ.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Происшествия
В Марий Эл в ДТП погибли три сотрудника скорой помощи
Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.
Политика
Путин подписал указ о назначении нового главы Минпросвещения РФ
Российский лидер подписал указ о назначении главы Рособрнадзора Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Футбол
Семак заявил, что не согласен с решением отправить Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак публично дал понять, что не поддерживает решение отправить форварда команды Александра Кокорина в аренду в худший клуб РПЛ - "Сочи".
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Авто
Стала известна дата премьеры самого компактного кроссовера Toyota
Ранее сообщалось, что компания Toyota анонсировала новый компактный кроссовер, который построят на базе хэтчбека Yaris нового поколения. кроссовер будет представлять собой принципиально новую модель, а не просто Yaris с увеличенным дорожным просветом.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Авто
Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью
Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
Общество
Андрей Бочкарев назначен заммэра Москвы
Андрей Бочкарев назначен заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства - указ мэра.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Энергетика
На Украине оценили эффект контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового соглашения на транзит газа предотвратило повышение тарифов на "голубое топливо" в стране в четыре раза.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Кино
Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза
Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Названы некоторые изменения в Правительстве Михаила Мишустина
Ряд членов Правительства России лишатся своих должностей. Конкретные фамилии назвал РБК со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Порошенко принудительно приведут на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.