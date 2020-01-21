Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».

с чего всё началось

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings оценило суверенный рейтинг России выше ведущих рейтинговых агентств США S&P и Moody s, пишет РБК. Отмечается, что основными причинами этого решения являются значительные денежные резервы государства и возросшая устойчивость к внешним рискам.

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