Экономика
РБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
«Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев. Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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с чего всё началось
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».РБК01:00
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Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.
Общество
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Общество
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Армия и оружие
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«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Политика
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Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
Общество
В кружках IKEA нашли токсичные вещества
Эксперты шведской компании IKEA обнаружили токсины в части своей продукции и призвали покупателей вернуть товар.
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Уткин считает, что Кокорина «загнобили» в «Зените»
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на переход нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Политика
Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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На Урале жестоко избит пятиклассник
В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
Теннис
Рублёв вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл австралийца Кристофера О’Коннела.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
Песков прокомментировал переход Чайки на новую работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой работе Юрия Чайки, передаёт РИА Новости.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Кино
Путин поздравил Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Гаджеты
Представлены мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске трех мобильных платформ: Snapdragon 720G, 662 и 460.
Общество
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Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.
Политика
Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарем Совбеза страны, передает «БелТА».
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.