Экономика

РБКРБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

«Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев. Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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с чего всё началось

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
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На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день

Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.
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В АТОР рассказали, когда на курорты Египта полетят первые рейсы

АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.
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Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек

"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
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Роскосмос потратит 255 млн рублей на проверку расходов на «Восточном»

Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.
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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
RT на русском 03:10
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
РБК 05:28
Общество

В кружках IKEA нашли токсичные вещества

Эксперты шведской компании IKEA обнаружили токсины в части своей продукции и призвали покупателей вернуть товар.
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России.
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Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула

Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Политика

Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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На Урале жестоко избит пятиклассник

В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
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Теннис

Рублёв вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл австралийца Кристофера О’Коннела.
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Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс вчера в 14:01
Политика

Песков прокомментировал переход Чайки на новую работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой работе Юрия Чайки, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:28
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Кино

Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем.
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Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
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МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

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Представлены мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 720G, 662 и 460

Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске трех мобильных платформ: Snapdragon 720G, 662 и 460.
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В Финляндии могут ограничить туризм

Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.
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Политика

Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.
News.ru 03:15
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарем Совбеза страны, передает «БелТА».
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Происшествия

При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
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