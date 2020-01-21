Экономика

РБКРБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

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Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

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В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
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Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
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Общество

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
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Спорт

Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
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Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
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Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл

RT на русском 01:31
Происшествия

В Петербурге девушку убило током у фонарного столба

В Невском районе Санкт-Петербурга девушку ударило электрическим током от оголенного провода у фонарного столба.
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Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за призыв "мочить" отдельных журналистов.
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае.
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Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини

Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
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В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
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Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:10
Футбол

Лэмпард встал на защиту Кепы после поражения «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту вратаря команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура Премьер-лиги с "Ньюкаслом" (0:1).
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«Почта России» может создать венчурный фонд

Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
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Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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В России отзовут кроссоверы Mazda CX-9

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