Экономика
РБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
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Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Происшествия
Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался
Пассажир авиарейса Москва - Южно-Сахалинск, из-за ухудшения самочувствия которого самолет экстренно приземлился в Казани, скончался, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава Татарстана.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду Асано
Агент Нобуаки Танабе, представляющий интересы нападающего сербского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил, что японским футболистом интересуется московский «Локомотив».
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
Понятие «педагогическая тайна» может быть введено в России
В России может быть введено понятие педагогической тайны, запрещающее воспитателям и учителям разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, сообщили «Известия» со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в стране.
Культура
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Футбол
В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Происшествия
В Петербурге девушку убило током у фонарного столба
В Невском районе Санкт-Петербурга девушку ударило электрическим током от оголенного провода у фонарного столба.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за призыв "мочить" отдельных журналистов.
Космос
РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае.
Кино
Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини
Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Футбол
Лэмпард встал на защиту Кепы после поражения «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту вратаря команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура Премьер-лиги с "Ньюкаслом" (0:1).
Экономика
«Почта России» может создать венчурный фонд
Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Авто
В России отзовут кроссоверы Mazda CX-9
Росстандарт сообщает об отзыве в России 22 транспортных средств марки Mazda CX-9.