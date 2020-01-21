Экономика

РБКРБКЕвропейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».
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Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

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Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

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Предлагается внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной думой.
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«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией.
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Родителей убитой девочки проверяют по сигналу анонима

Коммерсантъ вчера в 17:25
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Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

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Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

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