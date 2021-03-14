ИзвестияЕвропейскому союзу предрекли FrexitОбозреватель Лоран Эрбле говорит о возможном выходе Франции из Евросоюза (ЕС), проводя аналогию с Великобританией (Brexit).В источникеИзвестияПолитРоссияНациональная служба новостейNews.ruPravda.RuРЕН ТВАргументы неделиПолитическая ЭкспертизаRuNews24.ruLife.ruРосбалтNewInformМосковский КомсомолецПолитика СегодняAnewsГазета.RuЮжный ФедеральныйLenta.ruВзгляд.руРадио МаякПрофильПодробнее о событииЕвросоюзу предрекли раскол из-за коронавирусаВзгляд.ру05:04Le Figaro: Европе грозит FrexitНациональная служба новостей04:32Пандемия коронавируса может привести к выходу Франции из ЕС — обозревательИА Красная Весна22:47Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе FrexitРИА Новости03:17Европе грозит Frexit: «вакцинное фиаско» не пройдет даромМосковский Комсомолец00:41Европе предрекли FrexitLenta.ru23:14Евросоюзу предсказали FrexitРЕН ТВ04:28Показать ещёОценить80КомментироватьПоделиться