Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Европейскому союзу предрекли Frexit

Обозреватель Лоран Эрбле говорит о возможном выходе Франции из Евросоюза (ЕС), проводя аналогию с Великобританией (Brexit).В источнике
Известия
ПолитРоссия
Национальная служба новостей
News.ru
Pravda.Ru
РЕН ТВ
Аргументы недели
Политическая Экспертиза
RuNews24.ru
Life.ru
Росбалт
NewInform
Московский Комсомолец
Политика Сегодня
Anews
Газета.Ru
Южный Федеральный
Lenta.ru
Взгляд.ру
Радио Маяк
Профиль

Подробнее о событии

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса

Взгляд.ру05:04

Le Figaro: Европе грозит Frexit

Национальная служба новостей04:32

Пандемия коронавируса может привести к выходу Франции из ЕС — обозреватель

ИА Красная Весна22:47

Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

РИА Новости03:17

Европе грозит Frexit: «вакцинное фиаско» не пройдет даром

Московский Комсомолец00:41

Европе предрекли Frexit

Lenta.ru23:14

Евросоюзу предсказали Frexit

РЕН ТВ04:28
Интересное

Правительство утвердило правила соглашений по господдержке в нефтехимии

Правительство утвердило правила заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), говорится в сообщении кабмина.
РБК05:34

Минвостокразвития и Минпромторг определят меры для выпуска новых видов техники в ДФО

Представители Минвостокразвития и Минпромторга вместе с регионами ДФО разработают комплекс мер для выпуска новых видов техники гражданского назначения на Дальнем Востоке.
ТАСС12 марта в 11:05