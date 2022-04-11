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Европол заявил о начале операции по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза.
РИА Новости
Согласно заявлению, опубликованному
 на официальном сайте Европола, операция проводится с 11 апреля совместно с государствами – членами Евросоюза, судебным агентством ЕС Евроюст и агентством ЕС по безопасности внешних границ.
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"Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических ограничений", - добавили в Европоле.
ТАСС
Основная задача организации будет заключаться в том, чтобы способствовать сбору, обмену и анализу информации, обеспечивать координацию, оказывать техническую помощь и финансовую поддержку соответствующим национальным органам.
ТАСС

Подробнее о событии

Европол заявил о начале операции по выявлению российских активов под санкциями ЕС
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