Теперь это касается всех жителей Российской Федерации по всем ДТП, созданным на нашей территории", - сказал Маклецов. Он напомнил, что для фотофиксации нужно отдельное программное обеспечение, проще говоря - приложение РСА "ДТП.Европротокол".

с чего всё началось

Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России. Точнее, лимит ущерба, при котором можно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, вырастает до 400 тысяч рублей. До 1 октября такие условия действовали только в Москве и Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской области.

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