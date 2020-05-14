Коронавирус
Live24Европу о возможной второй волне коронавируса предупредила ВОЗ
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что Европу ждет вторая волна пандемии коронавируса осенью текущего года. Он также призвал местных властей подходить к снятию ограничительных мер с умом.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
В интервью Daily Telegraph Клюге отметил, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, начинают их отменять, но, по его мнению, это может быть поспешным решением, так как замедление роста числа заразившихся не означает скорый конец пандемии.Аргументы и Факты17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia вчера в 04:01
Общество
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:33
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Политика
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине
Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.
Российская газета 17:21
Политика
Трамп требует допросить Обаму в сенате США по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму с просьбой вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму.
Газета.Ru 16:16
Общество
Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум
В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ.
SM News 05:38
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Здоровье
В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
Космос
Искусственный интеллект обучили искать далёкие галактики
Ferra вчера в 11:46
Происшествия
Контрактников осудили за ложный теракт в Хабаровске
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу, после установки муляжа взрывного устройства контрактники стали следить действиям командования учебного центра и личного состава подразделения по противодействию терроризму.
EastRussia 19:21
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда 18:00
Экономика
Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 19:15
Общество
Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
РЕН ТВ 18:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Политика
Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией
Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
Кино
Съемки «Матрицы 4» возобновят в июле
Piter.tv 04:12
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Футбол
Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ
Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.
ProstoProSport 11:55
Экономика
Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод
ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
Чита.Ру 19:26
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48