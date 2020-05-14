с чего всё началось

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что Европу ждет вторая волна пандемии коронавируса осенью текущего года. Он также призвал местных властей подходить к снятию ограничительных мер с умом.

Европу о возможной второй волне коронавируса предупредила ВОЗ

Общество В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Политика Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.

Политика Трамп требует допросить Обаму в сенате США по «российскому делу» Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму с просьбой вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму.

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 434

Здоровье В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.

Происшествия Контрактников осудили за ложный теракт в Хабаровске Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу, после установки муляжа взрывного устройства контрактники стали следить действиям командования учебного центра и личного состава подразделения по противодействию терроризму.

Экономика Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.

Общество Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Экономика Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). 2

Политика Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР. 5

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 269

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме. 14

Футбол Исполком РФС 15 мая объявит о возобновлении сезона РПЛ Известный журналист Нобель Арустамян предполагает, что исполком РФС, который назначен на 15 мая, скорее всего, примет решение о возобновлении сезона-2019/2020 в российской Премьер-лиге.

Экономика Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.

Здоровье Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530. 22

Космос Россия разработает новую программу изучения Венеры Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.