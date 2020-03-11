Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаЦентр пандемии коронавируса сместился в Европу

В ходе брифинга в Женеве Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день именно их европейских стран сообщений о новых случаях заражения и смертях от коронавируса приходит больше, чем во всем мире, при этом «ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», где в последнее время новых случаев заражения нет, сообщает РИА Новости.
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